Beeld van Jan Ketelaar geplaatst bij Holwerd

Publicatie: do 06 december 2018 15.15 uur

HOLWERD - Nabij de pier van Holwerd werd donderdagochtend een beeld van de Drachtster kunstenaar Jan Ketelaar geplaatst. Het beeld is het eerste kunstwerk in het kader van Sense of Place, het buitenprogramma van LF2018. Het geplaatste werk is de eerste van twee beelden die samen “Wachten op hoogwater” heten. Apart van elkaar hebben de beelden nog geen naam.

Opluchting en trots

De plaatsing van het kunstwerk voelt voor Ketelaar als een opluchting. Hij heeft jarenlang gewerkt aan dit beeld en donderdag was het dan eindelijk zover. Vanaf een vrachtwagen werd door de Mannen van Staal het beeld op de grond gezet en vast gelast. Een trots Ketelaar stond samen met zijn familie te kijken hoe dit gebeurde.

Hulp van vrienden en familie

Toch wou het kunstwerk niet meteen op z’n plek. Het laatste stukje bleef wat haken en vrienden en familie moesten stampen om laatste zetje te geven. Ook tijdens het onstaan van het beeld hebben vrienden en familie Ketelaar altijd ondersteund in het maken van dit werk.

Het is de bedoeling dat volgend jaar het andere deel van het kunstwerk erbij geplaatst zal worden op de dijk.

FOTONIEUWS