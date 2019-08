Man knalt met oldtimer van zwager tegen dukdalf

Publicatie: wo 28 augustus 2019 13.20 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige Kollumerzwaagster was, in elk geval tot de zomer van vorig jaar, een behulpzaam type. "Ik wou in die tijd iedereen helpen", zei de man woensdag tegen rechter Chris Beuker. Op zaterdagochtend 21 juli 2018 zou hij iemand helpen een straatje aan te leggen. Omdat zijn scooter niet wilde starten, nam hij de auto van zijn zwager mee, zonder diens toestemming. Het was een oud type VW Golf, waar de zwager erg aan gehecht was en veel geld aan had uitgegeven. "Ik heb hem er nog mee geholpen", zei de Kollumerzwaagster.

84 op de teller

Op de Trekwei bij Westergeest ging het mis: de Kollumerzwaagster verloor de macht over het stuur en knalde frontaal op een dukdalf. De rechter had de foto's gezien. "De auto lag helemaal in de kreukels", constateerde Beuker. De kilometerteller was op 84 stil blijven staan. De politie constateerde dat de bestuurder veel harder moet hebben gereden. Dertig meter na de dukdalf - die was uit de grond gerukt - was de auto tot stilstand gekomen. De onderdelen van de Golf lagen her en der verspreid over een woonerf, inclusief de accu, die was eruit gevlogen.

Naar bruiloft geweest

De Kollumerzwaagster moest in het ziekenhuis bloed afstaan, om te kijken of hij had gedronken. Dat bleek het geval te zijn: in het bloedmonster werd een alcoholpromillage van 1,57 gemeten. De man was de avond ervoor tot een uur of 3 naar een bruiloft geweest en had daar behoorlijk ingenomen. "Daar is niets mis mee, maar waarom bent u toch gaan rijden", wilde Beuker weten. De verdachte wist het zelf ook niet. Hij antwoordde dat hij ‘in een waas’ de auto van zijn zwager had gepakt.

Geen contact meer met zwager

De zwager had tegen de politie gezegd dat hij de enige was die in de Golf mocht rijden. Inmiddels heeft de Kollumerzwaagster geen contact meer met zijn zus en haar echtgenoot. Hij zou niet eens de moeite hebben genomen om zijn excuses aan te bieden. Dat klopte niet, volgens de verdachte. "Ik heb hem gebeld en gevraagd wat doen we met de kosten? Toen hij zei dat alles was geregeld". Hij zou wel degelijk zijn excuses hebben aangeboden.

Rijden zonder rijbewijs

Qua rijden met drank op en rijden zonder geldig rijbewijs was de Kollumerzwaagster geen onbeschreven blad. Zelfs nadat hij was beboet voor rijden zonder rijbewijs was hij toch weer in een auto gestapt. Sinds mei dit jaar zou hij tot inkeer zijn gekomen. Niet geheel toevallig was dat in dezelfde periode dat het CBR zijn rijbewijs innam. Hij moet nu bewijzen dat hij zonder alcohol door het leven kan, voor hij het roze pasje terugkrijgt. Op voorstel van officier van justitie Bas Rademacher legde de rechter de Kollumerzwaagster voor in elk geval drie jaar - de duur van de proeftijd - een alcoholverbod op. De reclassering gaat controleren of hij zich daaraan houdt.

Zwaard van Damocles

De man kreeg een rijontzegging van een half jaar, plus een half jaar voorwaardelijk. Daarmee was de zaak nog niet afgedaan, de officier wilde dat de Kollumerzwaagster ‘een enorm zwaard van Damocles’ boven zijn hoofd kreeg. ‘En ik denk dat ik u het hardste tref in uw portemonnee’. Rademacher eiste een onvoorwaardelijke geldboete van 1500 euro. Als de Kollumerzwaagster de komende drie jaar weer de fout in gaat, moet hij nog eens 3500 euro betalen, dat bedrag legde de rechter voorwaardelijk op. Qua financiële gevolgen bleef het daar ook bij. De eigenaar van de Golf had geen schadeclaim ingediend, omdat het om een zaak ging die in de familie speelde.