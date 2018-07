Forse crash op Trekwei bij Westergeest

Publicatie: za 21 juli 2018 11.01 uur

WESTERGEEST - Op de Trekwei ter hoogte van de Kalkhuswei is zaterdagmorgen een auto total-loss geraakt. De autobestuurder is gewond geraakt.

De hulpdiensten werden rond 8:00 uur opgeroepen voor het ongeval. De bestuurder raakte een dukdalf langs de kant van de weg. Door de enorme klap raakte de dukdalf uit de grond.

Een ambulance, de brandweer en de politie kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De bestuurder is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Bij de bestuurder is een bloedproef afgenomen in het ziekenhuis.

Geparkeerde auto's op een erf nabij het ongeval hebben ook schade opgelopen. De onderdelen lagen verspreid over het woonerf. De auto's zijn besmeurd met accuzuur.

De Trekwei is uren afgesloten geweest voor het verkeer. Een bergingsbedrijf zal de total-losse auto bergen.

