Schuur met hooi in brand in Wergea

Publicatie: vr 19 juli 2019 00.14 uur

WERGEA - Aan de Wartensterdyk in Wergea is donderdag rond 23.00 een schuur uitgebrand. In de schuur lagen hooibalen opgeslagen. Pas rond middernacht hadden de spuitgasten de brand onder controle.

Bij de brand waren meerdere brandweereenheden ter plaatse. In verband met de waterwinning werd de brandweer van Grou opgepiept voor een extra pomp. Zo kon er bluswater uit een nabijgelegen open water gepompt worden.