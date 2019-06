Haafkes: 'Burgum krijgt geen standaard sporthal'

Publicatie: wo 26 juni 2019 09.58 uur

BURGUM - Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen BV uit Goor/Deventer mag de sporthal in Burgum bouwen. In de klus wordt samen met installateur Pranger-Rosier Installaties BV uit Dokkum getrokken. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel maakte begin dit jaar een kleine tien miljoen euro, waarin ook velden en ontsluiting zijn meegenomen, voor de nieuwbouw vrij. Het Overijsselse bouwbedrijf is trots op de klus, die niet standaard is. "We trekken bijzondere projecten aan."

Tytsjerksteradiel koos niet voor een standaard sporthal, vertelt projectleider Frank Nijhuis van Haafkes. "We zullen onze gedachten er goed bij moeten houden gedurende de uitvoering. Met veel grote glasvlakken krijgt de sporthal een open uitstraling. Het ruime dakterras op de eerste verdieping met uitzicht op het hoofdveld is een wens van de FC Burgum, die verwezenlijkt wordt."

"Niet alleen aan de esthetica is ruim aandacht besteed, ook qua duurzaamheid en circulariteit zijn de plannen vooruitstrevend. Naast dat de sporthal ruimte biedt aan diverse zaalsporten wordt het ook de nieuwe thuishaven van voetbalvereniging FC Burgum. Al met al een divers en multifunctioneel gebouw."

Haafkes is een familiebedrijf met vestigingen in Goor en Deventer. "Wij 'bouwen' met bijna 120 medewerkers plus 30 tot 40 'flexibele krachten' op ruim 93 jaar ervaring. Haafkes loopt voorop in de markt op het gebied van technische innovaties. Daarmee trekt Haafkes bijzondere projecten aan, die om de hoogwaardige kennis en betrokkenheid vragen", legt Nijhuis uit.

Een vereiste bij de gunning van het project was de ervaring met nieuwbouw van sportzalen en/of -hallen. "Afgelopen najaar hebben wij de bijna energieneutrale sporthal in IJburg opgeleverd, die inmiddels naar volle tevredenheid van zowel de opdrachtgever als de sporters in gebruik is genomen."

Het bouwbedrijf werkt bovendien samen met een aantal bekende namen in de sportwereld. Bijvoorbeeld Sika Nederland, marktleider op het gebied van sportvloeren. "En voeren voor hen alle sportvloerrenovaties in Nederland uit." Haafkes is bovendien een samenwerkingsverband met de Krajicek Foundation aangegaan. "Onlangs hebben wij de Krajicek Courts in Den Haag en Rotterdam mogen voorzien van een innovatieve SMC2 overkapping. Ook SMC2 is een onderneming waarmee wij samenwerken. Alle toekomstige SMC2 producten in Nederland zullen door aannemersbedrijf Haafkes worden gerealiseerd."

De klus in Burgum is op haar eigen manier 'lastig'. "De aandacht voor duurzaam en circulair bouwen maken dit project onderscheidend. Ook de vele specifieke wensen van de toekomstige gebruikers en de korte bouwtijd zorgen voor een mooi uitdaging. Kortom: zeker geen makkelijke klus, maar wel een hele mooie", benadrukt Nijhuis. In september gaat de eerste heipaal de grond in. Het is de bedoeling dat het gebouw in september 2020 in gebruik wordt genomen. "Zolang er geen 'Elfstedenwinter' komt, dan gaat ons dat zeker lukken."