Koperdief (48) wil niet bij gezinnen inbreken

Publicatie: vr 14 juni 2019 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 48-jarige inwoner van Kampen die op 13 december vorig jaar leidingen van messing en koper stal uit sloopwoningen aan de Burgemeester Steenhuislaan in Burgum, is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van een week. De man werd op heterdaad betrapt toen hij bezig was de leidingen uit de woningen te slopen.

Leidingen in laken gewikkeld

Hij had de spullen al in een laken gewikkeld, klaar om mee te nemen. Buiten stond een plastic zak met nog meer afgezaagde leidingen. De Kampenaar zei dat hij destijds in geldnood zat. Het ging hem te ver om in bewoonde woningen in te breken. Zover wilde hij zich volgens zijn zeggen niet ‘verlagen’ om in te breken in woningen waar gezinnen lagen te slapen. De man is vaker met politie en justitie in aanraking geweest.

Zorg voor dochter

Hij liep destijds in twee verschillende proeftijden. Er hingen hem celstraffen van twee weken en een maand boven het hoofd. Een gevangenisstraf zou volgens hem rampzalig zijn, hij zorgt voor zijn achtjarige dochter. Daar hield officier van justitie Esther van Slooten enigszins rekening mee, door een celstraf van ‘slechts’ drie weken te eisen. Zij stelde voor om de proeftijden van de voorwaardelijke straffen met een jaar te verlengen.

Positieve draai

Dat laatste voorstel nam de rechter over. Hij hield er, meer dan de officier, rekening mee dat de Kampenaar de laatste maanden een positieve draai aan zijn leven heeft gegeven. Behalve dat hij een werkstraf oplegde, bepaalde de rechter dat de man onder toezicht van de reclassering komt te staan.