Eis 20 jaar cel voor moord op Tjeerd van Seggeren

Publicatie: do 13 juni 2019 18.29 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Henk Mous heeft donderdag 20 jaar cel geëist voor de 34-jarige Jessica B., weduwe van Tjeerd van Seggeren (37) uit Kollumerzwaag voor moord in vereniging met voorbedachte rade. Mous is ervan overtuigd dat B. betrokken is geweest bij de moord op haar echtgenoot. Mous denkt dat de vrouw de moord niet alleen heeft gepleegd. Hij gaat er vanuit dat er mogelijk een plan is gesmeed met familie van de verdachte uit Duitsland. De moeder van B. is nog steeds verdachte.

‘Harde voorwerpen’

Dat Van Seggeren door geweld om het leven is gekomen, dat staat vast. Hij is op zijn hoofd geslagen met, zoals de officier het verwoordde, ‘een of meer harde voorwerpen’. Wat (nog) niet vaststaat is wie degene is geweest die dat geweld heeft toegepast. Het Openbaar Ministerie, en dus ook Mous, denkt dat de weduwe betrokken is geweest bij het om het leven brengen van haar echtgenoot.

Rechtbankvoorzitter Kees Post ging twee dagen lang minutieus door het dossier. De vele belangstellenden kregen een lawine aan feiten, omstandigheden en verdachte zaken over zich heen. Er werd gesproken van gewiste sms’jes, telefoons die aan en op belangrijke momenten juist uit stonden, zoekslagen op de computer. Post sprak over het huwelijk, dat slecht was.

Levensverzekering

Er was gesproken over een scheiding, maar er was ook weer een levensverzekering voor de echtelieden afgesloten voor een bedrag van zes ton. Volgens de verdachte ging het op de dag dat Van Seggeren naar het Freezeforce Festival in de Westereen ging, op 9 juli 2017, juist weer wat beter tussen hun. Ze had hem naar een vriend gebracht en zou hem ‘s nachts weer ophalen. Maar die avond en die nacht kreeg ze geen contact met Van Seggeren.

Batterij leeg

Later bleek dat ze haar auto had geparkeerd – aan de Bûterwei in de Westereen – op luttele meters van de plek waar het stoffelijk overschot van haar echtgenoot werd gevonden. Juist op het moment dat ze hem kon bellen, was de batterij van haar telefoon leeg. Een getuige had een auto gezien, met twee figuren die hoodies droegen en alleen maar naar de grond keken. Later meende de getuige zich te herinneren dat één van de personen, een vrouw dacht ze, ‘iets langs’ in de mouw had. Het deed haar denken aan een koevoet.

Begrafenisvereniging

Van Seggeren werd de volgende ochtend gevonden. Diezelfde dag, nog voor bekend was dat hij om het leven was gekomen, was er in zijn bedrijfscomputer gezocht op ‘begrafenisvereniging’. Toen de politie de verdachte had gebeld om te zeggen dat haar auto voor onderzoek in beslag zou worden genomen, had ze van alles uit de Mercedes gehaald en de matten uitgeklopt. De zus van Van Seggeren had een bultje schelpengrind voor de achterbank zien liggen. Langs het weiland waar Van Seggeren werd gevonden, loopt een schelpenpaadje.

Giftige planten

De verdachte heeft talloze malen berichten, apps en sms’jes in haar telefoons hebben gewist,. zelfs in de nacht van de moord op haar man. Volgens haar omdat haar echtgenoot haar continu controleerde. Ze had gegoogeld op giftige planten en 'insuline trinken' op de dag dat haar echtgenoot ziek werd, nadat hij wat te drinken van haar had gekregen. Hij vond het drankje vies en had het na een paar slokjes door de gootsteen gespoeld.

'Google Timeline'

Op dag twee van het proces was er ruimte voor de familie van het slachtoffer, die in zeer indrukwekkende en emotionele verklaringen aangaven wat de plotselinge dood van hun zoon en broer met hun leven heeft gedaan. De familie vordert 1,2 miljoen aan schadevergoedingen. Een deel is smartengeld - 'shockschade'-, een ander deel is 'gederfd levensonderhoud' voor de kinderen. De rechtbank hoorde een Telecomdeskundige over de zogeheten ‘Google Timeline’. Aan de hand daarvan was gebleken dat de telefoons van Tjeerd van Seggeren en de verdachte in de nacht dat de moord heeft plaatsgevonden vlakbij elkaar in de buurt zijn geweest.

Kleding

Ook moest de deskundige antwoord geven op de vraag of het toestel van de verdachte die nacht spontaan was uitgegaan – vanwege de lege batterij- of dat het toestel was uitgezet. Op basis van de zogenaamde loggegevens kwam de deskundige tot de conclusie dat het niet waarschijnlijk is dat het toestel uit zichzelf is uitgegaan. B.had zelf gezegd dat ze Van Seggeren niet kon bellen toen ze hem wilde ophalen omdat haar mobiel uit was gegaan. Op het slachtoffer, vooral op de kleding is DNA van Van Seggeren zelf en de verdachte aangetroffen. Ook zijn er sporen van sperma in de onderbroek aangetroffen. Volgens de verdachte hebben zij en Van Seggeren op 9 juli drie keer seks gehad.

Geen stoornissen

Uit onderzoek door een psycholoog en een psychiater zijn geen stoornissen vastgesteld bij de verdachte. De psycholoog zag aanwijzingen voor een ‘mogelijke’ persoonlijkheidsstoornis’, maar een definitieve diagnose kon niet gesteld worden. Wel is de vrouw volgens de psycholoog ‘gevoelig voor bedreigingen’ en heeft ze een verminderd vermogen zich in te leven in anderen. Er is een voorstel gedaan om haar klinisch te observeren (in het PBC), maar dat is afgewezen.

'Smoking gun'

Hoewel het ontbreekt aan een, zoals de officier het noemde, ‘smoking gun’ – het moordwapen, was Mous ervan overtuigd dat de echtgenote betrokken is geweest bij de moord op Tjeerd van Seggeren. Ze heeft hem in de val gelokt, volgens Mous. Hij ziet de haat jegens haar echtgenoot als het belangrijkste motief voor de verdachte om Van Seggeren van het leven te beroven. Zelf heeft ze altijd gezegd dat ze haar biologische vader nooit heeft gekend. Het schrijnende was volgens Mous dat de kinderen van B. hun vader slechts kort hebben gekend. Van Seggeren werd op de ochtend van 10 juli in het weiland aan de Bûterwei aangetroffen met een ingeslagen schedel, een verbrijzelde neus en een gebroken kaak. Hij laat drie jonge kinderen na.



Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.