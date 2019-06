Echtpaar Roosma uit Jistrum 60 jaar getrouwd

Publicatie: do 06 juni 2019 11.45 uur

JISTRUM - Woensdag 5 juni was het 60 jaar geleden dat Heerco Roosma (1 juni 1935) en Elisabeth Meijer (26 december 1933) uit Jistrum in het huwelijksbootje stapten. Loco-burgemeester Gelbrig Hoekstra bracht het echtpaar donderdag een bezoek om ze te feliciteren met hun bijzondere huwelijksjubileum.

De heer Roosma is geboren en getogen in Jistrum. Mevrouw Roosma is geboren in Gerkesklooster en groeide daar ook op. Na hun trouwen ging het echtpaar in Jistrum wonen, waar de familie Roosma een rietdekkersbedrijf had. De heer Roosma werkte tot aan zijn pensioen in het bedrijf. Mevrouw Roosma had tot haar trouwen verschillende dienstbetrekkingen, als laatste werkte zij bij de bakker in Augustinusga. Na hun huwelijk zorgde zij voor de kinderen en werkte ze 24 jaar als vrijwilliger bij kringloopwinkel Emmaus in Jistrum.



Het echtpaar heeft twee kinderen, een zoon en een dochter en één kleinkind. Met de gezondheid van het echtpaar Roosma gaat het naar omstandigheden goed.

