Wâldwei (deels) dicht na brand in auto met caravan

vr 17 mei 2024, 16.08 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Een auto met caravan is vrijdagmiddag ter hoogte van Drachten in brand gevlogen op de Wâldwei (N31) bij Drachten. Eén rijbaan (Leeuwarden naar Drachten) is afgesloten in verband met de brand.

Het verkeer staat helemaal vast. Op de andere rijbaan staat een lange kijkersfile. In de auto zaten - voor zover bekend - twee vrouwen en twee kinderen.

De brandweer van Drachten kwam om 15.54 uur ter plaatse om het vuur te blussen. De brandweerlieden wisten nog een aantal gasflessen uit de caravan te halen. Ze zijn gekoeld nadat ze eruit zijn gehaald.

Ruim een half uur na de melding was de brand volledig geblust. Om 16.25 uur stond er nog een lange file op de Wâldwei. Een berger is ingeschakeld om de uitgebrande auto en caravan af te voeren.

De kinderen die in de auto zaten, mochten tijdens het bluswerk in de brandweer auto zitten. Zij kregen een beertje als troost van de hulpverleners.

