Meisje in botsing met auto in Drachten

vr 17 mei 2024, 13.22 uur

DRACHTEN - Op de Uilevlucht in Drachten is vrijdag aan het begin van de middag een meisje in botsing gekomen met een auto. Mogelijk zou het meisje de weg oversteken, waarna ze tegen een auto botste. Het slachtoffertje is overgebracht naar het ziekenhuis.

Uit voorzorg was ook de traumahelikopter opgeroepen, maar die werd tijdens het aanvliegen geannuleerd. De weg was tijdelijk afgesloten tijdens de afhandeling van het ongeval.

FOTONIEUWS