Shovelbestuurder belde bij botsing: werkstraf

Publicatie: di 14 mei 2019 13.35 uur

LEEUWARDEN - De 40-jarige shovelbestuurder uit Kollumerpomp die op 23 oktober 2017 bij zijn boerderij aan de Kwelderweg in botsing kwam met een personenauto, heeft volgens de rechtbank in Leeuwarden ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend’ gehandeld. De shovelbestuurder was aan het bellen. De shovel had geen buitenspiegels, de binnenspiegel stond verkeerd afgesteld en de richtingaanwijzers werkten niet.

Geperforeerd oog

De auto was op de shovel gebotst toen de bestuurder van de zware grondverzetmachine linksaf wilde slaan om zijn erf op te rijden. Een van de inzittenden van de auto, een Toyota Yaris liep door rondvliegend glas een geperforeerd oog. De rechtbank beschouwde de verwondingen als zwaar lichamelijk letsel. Het is nog onduidelijk of het oog volledig zal herstellen.

Oude zaak

Juist omdat hij stapvoets reed, had de shovelbestuurder er volgens de rechtbank rekening mee moeten houden dat hij op de 80-kilometerweg ingehaald zou kunnen worden. De Kollumerpompster werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Omdat de man ‘weinig blijk heeft gegeven van het kwalijke van zijn handelen’, legde de rechtbank als stok achter de deur een extra lange voorwaardelijke rijontzegging van 12 maanden op. Omdat de zaak erg oud was, bleef hij bij een voorwaardelijk rijverbod.