Shovelbestuurder was voor botsing aan het bellen

Publicatie: di 30 april 2019 14.45 uur

LEEUWARDEN - Het is volgens officier van justitie Leonie Lübbers aan de bestuurder van een shovel te wijten dat er op 23 oktober 2017 op de Kwelderweg bij Kollumerpomp een ongeval heeft plaatsgevonden. De shovel kwam in botsing met een auto met vijf mannen die van hun werk op weg waren naar huis. Op het moment dat de shovel wilde afslaan, haalde de personenauto, een Toyota Yaris, de zware grondverzetmachine in. De shovel was niet voorzien van buitenspiegels of werkende richtingaanwijzers.

Binnenspiegel verkeerd afgesteld

Later constateerde de politie dat de binnenspiegel van de shovel verkeerd afgesteld stond. Bovendien was de bestuurder, een 40-jarige inwoner van Kollumerpomp, aan het bellen. Toch had hij ‘goed uitzicht’ en had hij goed opgelet, zei hij dinsdag tijdens de behandeling van de strafzaak. Hij had nog een auto laten passeren, de Toyota heeft hij nooit gezien. ‘Ik snap nog steeds niet waar ze waren’, aldus de bestuurder. Hij bekende meteen aan de politie dat hij zat te bellen. ‘Dat is achteraf niet goed te praten’, zei hij.

Brandweer

Hij wilde afslaan naar zijn bedrijf. De bestuurder van de Toyota verklaarde later dat hij niet alleen geen richtingaanwijzer had waargenomen, hij zou ook niet aan de remlichten gezien hebben dat de shovel vaart minderde. De auto, bestuurd door een 21-jarige Bakkeveenster, raakte de bak van de shovel schoot tientallen meters door. Eén van de inzittenden, een 28-jarige Drachtster, liep ernstige verwondingen op. Hij moest door de brandweer uit de auto bevrijd worden.

Oog geperforeerd

Het bleef onduidelijk of de man een gekneusde of gebroken rib had opgelopen, maar hij had ook glas in zijn oog gekregen. Daardoor raakte het oog geperforeerd en was een operatie noodzakelijk. Het is nog onduidelijk of het oog helemaal zal herstellen. Rechtbankvoorzitter Bert Dölle verbaasde zich over een opmerking in het dossier over de afhandeling van de schade. De verzekering van de Toyota-bestuurder had geconcludeerd dat het ongeval aan diens schuld was te wijten en dat er niets werd uitgekeerd.

Klinkt als afschepen

‘Dit klinkt als afschepen. Misschien dat Slachtofferhulp hier nog even naar zou kunnen kijken’, aldus de voorzitter. Officier van justitie Leonie Lübbers kwam in elk geval tot een andere conclusie: wat haar betrof was het ongeval de schuld van de shovelbestuurder . Door alle gebreken aan de grondverzetmachine rekende de officier het ongeval de verdachte aan. Volgens Lübbers heeft de man ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend’ gereden. ‘Dit had veel erger kunnen aflopen’, stelde de officier.

‘Niet blindelings’

Zij eiste een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar. Lübbers hield er rekening mee dat de Kollumerpompster een blanco strafblad had en dat hij zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn bedrijf. Volgens advocaat Piet Sipma is zijn cliënt ‘niet blindelings’ afgeslagen en heeft hij goed naar achteren gekeken.

De rechtbank doet op 14 mei uitspraak.