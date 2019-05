Bevrijdingsdag 2019 in Dokkum

Publicatie: zo 05 mei 2019 18.05 uur

DOKKUM - Op bevrijdingsdag brachten de lopers van loopgoep Dokkum rond half drie het vredesvuur in estafettevorm vanuit de Prinsentuin in Leeuwarden naar De Zijl in Dokkum. Het vuur werd in ontvangst genomen door Jouke Douwe de Vries.

Op De Zijl speelde Big Band Leeuwarden muziek uit de oorlogsjaren en was er voor de kinderen een clown met balonnen en een schminkster.

Rond half vier kwam een colonne van legervoertuigen van Keep Them Rolling Dokkum binnenrijden. Via de Grote Breedstraat en de Diepswal reden de voertuigen naar De Zijl, de Vleesmarkt en de Suuprmarkt waar de prachtige legervoertuigen door het massaal aanwezige publiek kon worden bekeken.

Het bevrijdingsfeest in Dokkum werd afgesloten met muziekoptredens van The Bounty Hunter en Johannes Rijpma.

FOTONIEUWS