'Kiepwagenchauffeur schuldig aan dood collega'

Publicatie: vr 03 mei 2019 12.38 uur

LEEUWARDEN - Bij een ongeval met een kiepwagen op een boerderij aan de Slotwei in Tzum kwam op 15 januari vorig jaar een 47-jarige inwoner van Achlum om het leven. De man, een vrachtwagenchauffeur, was terechtgekomen onder de kiepwagen van een collega die bietenpulp loste. De kiepwagen was tijdens het lossen van de pulp gekanteld. De collega, een 64-jarige inwoner van Oentsjerk, moest zich vrijdag voor de Leeuwarder rechtbank verantwoorden.

‘Aanmerkelijk onvoorzichtig’

De vrachtwagens stonden naast elkaar, het slachtoffer was net klaar met lossen. Op het moment dat de kiepwagen van de Oentsjerker omviel, was de Achlumer bezig de laadbak van zijn vrachtauto schoon te vegen. De man kwam onder de kiepwagen terecht, hij overleed ter plekke. Officier van justitie Jeroen Klein Egelink verweet de Oentsjerker dat hij ‘aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig’ is geweest. Hij eiste een werkstraf van 140 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf.

Veiligheidsinstructies

Volgens de officier heeft de Oentsjerker zich niet aan de voorschriften en veiligheidsinstructies gehouden. De kiepwagen moet bij het lossen recht staan en op een harde ondergrond. Toen de vrachtwagen door een hoogwerker werd rechtgezet, kwamen de linkerachterwielen op een bult maïs terecht. Klein Egelink gaat er vanuit dat de bietenwagen met de achterwielen op de bult maïs stond en dus scheef stond.

Tweedehands gekocht

Bovendien had de man zich er niet van vergewist dat het slachtoffer niet in de buurt van de vrachtwagen was. De Oentsjerker, die al vanaf zijn achttiende in het transportwezen werkt, had de vrachtwagen tweedehands gekocht, zonder veiligheidshandleiding. Dat was volgens hem ook helemaal niet nodig. ‘Iedere chauffeur weet hoe het werkt, ik werk al heel lang met kiepers. Ik laadde wel 180 vrachten per jaar’, aldus de verdachte.

Nieuwe oplegger

Hij was volgens zijn zeggen wel over de bult heen gereden, de banden hadden een spoor in de maïs getrokken, maar hij bestreed dat hij tijdens het lossen op de bult had gestaan. Volgens hem is de lading pulp bij het lossen niet goed losgekomen in de kiepbak en is de vrachtwagen daardoor gekanteld. De man rijdt helemaal niet meer. Na het ongeval heeft hij nog wel een nieuwe oplegger aangeschaft, maar het wou niet meer. ‘Het was niet leuk meer, het maalde maar door mijn hoofd heen’.

Indrukwekkend konvooi

Volgens advocate Marjo Buitenhuis kon haar cliënt niets verweten worden. Buitenhuis stelde dat de Oentsjerker ‘niet kon bevroeden’ dat het slachtoffer zich in de buurt van de kiepwagen bevond. Zij bepleitte vrijspraak. Het slachtoffer werd vijf dagen na het ongeval begraven. Een lange stoet bietenwagens vormde als afscheid een indrukwekkend konvooi dat vanaf Routiers Zurich, via Harlingen en Franeker naar Achlum reed.

De Leeuwarder rechtbank doet op 17 mei uitspraak.