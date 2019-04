Politie zoekt getuigen kopschop in Koningsnacht

Publicatie: ma 29 april 2019 17.17 uur

DOKKUM - Politie Noord-Nederland is op zoek naar meerdere getuigen die Koningsnacht aanwezig waren op de Markt in Dokkum. Hier werd een zogenoemde 'kopschop' uitgedeeld. "We zijn op dit moment bezig om het voorval zo duidelijk mogelijk in kaart te krijgen" aldus Paul Heidanus, woordvoerder van de politie.

Of het slachtoffer aangifte gaat doen, is nog onbekend. Heidanus: "We gaan nog met het slachtoffer in gesprek, om ook zijn kant van het verhaal te horen. Daarnaast worden er nog verschillende getuigen gehoord en zijn we op zoek naar mensen, met wie wij nog geen gesprek hebben gehad." Vrijdag- op zaterdagnacht hebben agenten ter plaatse wel met getuigen gesproken en zijn er gegevens genoteerd, omdat de situatie na de trap tegen het hoofd niet verder escaleerde is er toen niet direct extra actie ondernomen.

Toen afgelopen zondag de beelden via Dumpert en verschillende andere kanalen werden getoond, is er besloten een onderzoek op te starten. Maandag hebben de politie en het Openbaar Ministerie in een overleg dit voorval besproken. "Het betreft een ernstig incident, vandaar dat wij deze zaak zeer hoog opnemen", aldus de woordvoerder. Het OM beslist uiteindelijk of de dader strafrechtelijk wordt vervolgd, ook wanneer het slachtoffer besluit geen aangifte te doen.