Dokkumer schopt vriend ziekenhuis in

Publicatie: zo 28 april 2019 13.54 uur

DOKKUM - Een stapper uit Dokkum heeft in de Koningsnacht zijn maat het ziekenhuis ingeschopt. Dit gebeurde omstreeks 4.00 uur toen er tussen twee groepen een ruzie ontstond op de Markt in Dokkum. Bij de vechtpartij kwam het slachtoffer op de grond te liggen. De Dokkumer gaf die persoon een schop op het hoofd, terwijl hij niet in de gaten had dat het een vriend van hem was. Hij dacht dat het om iemand van de tegenpartij ging.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om het slachtoffer te behandelen. Hij is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een toegesnelde bewaker heeft de kopschopper vervolgens in toom weten te houden. De politie is eveneens ter plaatse gekomen, of er aangifte is gedaan, is onbekend.

Er is een video van de mishandeling.

Deze is hier te bekijken (en kan als schokkend ervaren worden)