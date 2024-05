Politie start onderzoek na vondst lichaam in Dokkumer Ee bij Miedum

wo 15 mei 2024, 15.09 uur

MIEDUM - De politie is een onderzoek gestart naar de dood van een 44-jarige man uit Leeuwarden. Het lichaam van de man werd dinsdag rond 13.20 uur aangetroffen in het water van de Dokkumer Ee ter hoogte van Miedum.

De identiteit van de overleden persoon is bekend, maar de doodsoorzaak is nog onduidelijk. "Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van de 44-jarige man en in het onderzoek staan alle scenario’s nog open." aldus de politie.

De politie wil graag weten hoe en waar precies de 44-jarige man in het water is terechtgekomen.

Oproep aan getuigen

De politie roept mogelijke getuigen op om zich te melden. Mensen die op maandag 13 mei of dinsdag 14 mei iets opvallends hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Dokkumer Ee tussen Lekkum en Wyns, worden verzocht contact op te nemen.

Camerabeelden

Ook worden inwoners uit die regio gevraagd camerabeelden na te kijken waarop een persoon te zien is die opvallend gedrag vertoont. Informatie kan worden gedeeld via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via het tipformulier op de website van de politie.