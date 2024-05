Marije Buma wint het Lyts Frysk Diktee 2024

wo 15 mei 2024, 9.51 uur

EARNEWALD - Marije Buma van de Master Frankeskoalle uit Earnewâld kan het best Fries schrijven van alle basisschoolkinderen in Friesland. Met 6 fouten was ze dinsdag de winnaar fan Lyts Frysk Diktee in het provinciehuis.

Vorig jaar won ze het dictee ook al. Tweede werde Annarixt Weststeijn van de Doarpsskoalle uit Nij Beets met 9 fouten. En de derde plaats was voor Saphyra Holwerda van de Tijstream uit Holwerd.

In totaal deden 46 leerlingen van 22 scholen mee aan de finale van het Lyts Frysk Diktee. Schrijver Jan Minno Rozendal schreef de dicteetekst en las het dictee ook voor. Jan Minno Rozendal is bekend van onder meer het boek Tie Break (2024).

De organisatie van het dictee was in handen van Cedin, Afûk, Fryske Akademy en de provincie Fryslân.