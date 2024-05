Hennepkwekerij aangetroffen in loods De Tike

di 14 mei 2024, 16.53 uur

DE TIKE - In een loods achter een woning aan de Susterwei in De Tike heeft de politie dinsdag een hennepkwekerij ontdekt. Het is nog onbekend om hoeveel planten het gaat. Wel kon de politie bevestigen dat er één persoon is aangehouden.

Op dit moment doet de recherche onderzoek. Het zou gaan om een grote professionele kwekerij. De Officier van Dienst van de brandweer is ook ter plaatse geweest. Een speciaal hennepteam zal op een later moment de kwekerij gaan ruimen.

FOTONIEUWS