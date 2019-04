Sloop brug Voorstraat in Kollum begonnen

Publicatie: ma 29 april 2019 11.12 uur

KOLLUM - Op de Voorstraat in Kollum is maandagmorgen begonnen met het slopen van de brug. De werkzaamheden aan de brug wordt in twee gedeelten uitgevoerd zodat doorgaand verkeer op de Voorstraat mogelijk blijft.

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren en een veilig situatie te creëren voor de omgeving is de brug overdag gestremd voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.

FOTONIEUWS