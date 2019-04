'Holwerd aan zee' op Nederlandse tv

Publicatie: zo 14 april 2019 14.00 uur

HOLWERD - Op NPO 2 wordt maandagavond een reportage uitgezonden over het project Holwerd aan zee. In Holwerd hebben de bewoners het plan om de dijk door te breken. Ze willen hun terpdorp terug aan de Waddenzee leggen. Holwerd dreigt, zoals zoveel dorpen, een spookdorp te worden waarin krimp een spoor van vernieling trekt. Met hun plan brengen ze nieuw leven in hun dorp en hopen ze een toeristische trekpleister te worden.

Vier jonge mannen trekken de kar: Marco Verbeek, die de plaatselijke supermarkt runt, Hessel Hiddema, een aardappelboer die zijn pootaardappels over de hele wereld uitvent, Theo Broersma, inspecteur van de voedsel- en warenautoriteit en Jan Zijlstra, beleidsambtenaar van de gemeente. Ze worden in hun dorp de Gideonsbende genoemd.

De film volgt de mannen op hun tocht de wereld in om het geld bij elkaar te krijgen. Het leidt hen naar het Provinciehuis in Leeuwarden, naar de EU in Brussel en naar het Goed Geld Gala in Carré in Amsterdam. Wars van bureaucratie en etiquette gaan deuren voor hen open, die voor anderen gesloten blijven. Tot hun eigen verbazing komt de een na de ander over de brug.

Holwerd aan zee is een film van Kees Vlaanderen. Het is een co-productie van Human en Moondocs.

Wanneer te zien? Maandag 15 april 2019, 21.00 uur op NPO 2