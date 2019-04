Fietser aangereden in Beetsterzwaag

Publicatie: wo 10 april 2019 13.53 uur

BEETSTERZWAAG - Op de Beetsterweg in Beetsterzwaag werd woensdag rond 12.50 uur een fietser aangereden door een automobilist. Bij het oversteken zag het slachtoffer de tegemoetkomende auto over het hoofd. Het slachtoffer werd geschept en belandde op de grond.

De fietser is behandeld door het ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. De ter plaatse gekomen politie heeft het ongeval in kaart gebracht.

