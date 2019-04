Ureterper rijdt veel te hard door eigen woonplaats

Publicatie: zo 07 april 2019 19.08 uur

URETERP - Een 20-jarige automobilist uit Ureterp moest zondagmiddag zijn rijbewijs inleveren bij de politie. De beginnend bestuurder reed namelijk veel te hard over de Mounleane in zijn woonplaats. Hij reed 116 km/u in een 60 km-zone.

Het team verkeer van de politie registreerde de snelheid en de jongeman is aan de kant gezet. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.