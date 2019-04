17 kilo hennep ontdekt bij inval hennepkwekerij

Publicatie: vr 05 april 2019 16.55 uur

GROU - De politie heeft donderdag een hennepkwekerij opgerold in een woning aan de Oostergostraat in Grou. Om 9.30 uur werd een inval gedaan. De politie kwam de kwekerij op het spoor naar aanleiding van klachten en tips.

Er zijn ruim 16,9 kg hennep en henneptoppen in beslag genomen. Tevens bleek dat er sprake was van diefstal stroom. In de woning zijn 5 verdachten aangehouden. Dit betrof een 31-jarige man in Den Haag, een 34, 28 en 27-jarige man uit Emmeloord en een 48-jarige man uit Grou aangehouden. Ze zijn voor verder onderzoek ingesloten.