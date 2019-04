Bekend bier proeven

Publicatie: vr 05 april 2019 09.40 uur

LEEUWARDEN - 'Foar elkenien dy't fan bier hâldt' ofwel voor iedereen die wel van een biertje houdt, is het leuk om eens een bierproeverij of een bierbrouwerij te bezoeken. Gewoon als uitstapje met een paar vrienden of misschien is het wel een leuk idee voor een bedrijfsuitje. Maar natuurlijk kun je ook gewoon even langsgaan als je in de buurt bent, bij sommige brouwerijen kun je zo binnenlopen. Friesland en omgeving is de trotse bezitter van een aantal bekende bierproeverijen dus voor iedereen die wel een zwak heeft voor dit goudgele gerstenat is het leuk om hier eens langs te gaan. We hebben er een aantal voor je op een rij gezet.

Kafee it Wapen Fan Fryslân

Vele vriendengroepen, personeelsverenigingen, families of teams zijn je al voorgegaan naar deze leuke bierproeverij in Oentsjerk. Je kunt hier een bierproeverij op maat samenstellen, maar ook een van de arrangementen nemen. Er zijn zelfs bierproeverijen voor de toevallige passant die niet gereserveerd heeft. Er is ook een speciale bierproeverij voor vrouwen of een bierproeverij gecombineerd met eten.

De Friese Bierbrouwerij in Bolsward

Bij de Friese Bierbrouwerij in Bolsward kun je een rondleiding volgen die veel informatie geeft over het bier en het brouwproces van vroeger en nu. Natuurlijk kun je hier ook de producten ook proeven in het proeflokaal. Het is een klein familiebedrijf, maar hier worden wel maar liefst acht verschillende speciaal bieren gebrouwen. Bij het brouwen wordt alleen gebruik gemaakt van natuurlijke ingrediënten en dat kun je zeker proeven. Het is de moeite waard om dat ook eens een keer te gaan doen. Het is ook mogelijk om een speciaal arrangement te nemen.

Grutte Pier Brouwerij in Leeuwarden

De drie hobbybrouwers van speciaal biercafé De Markies besloten dat het tijd werd voor een nieuw biertje voor Leeuwarden en omgeving. Natuurlijk moest dit biertje de naam krijgen van een grote held uit de Friese geschiedenis, namelijk Grote Pier. Hij boodt bescherming tegen de Hollanders rond 1517. Het bier werd een Grutte Pier Tripel van acht procent, zoet, moutig en licht zurige met een heerlijke kruidige nasmaak. Het verhaal achter de samenstelling is zeer smakelijk, net zoals het bier. Het werd niet voor niets uitgeroepen tot de beste tripel van Nederland. Proeven is dan ook zeker aan te raden.

Stadsbrouwerij Dokkum

De Stadsbrouwerij in Dokkum, het is misschien wel het kleinste bierbrouwerijtje van Nederland, maar toch zeker een aanrader om hier eens naartoe te gaan. Zowel voor de inwoners als voor de toeristen is het een heerlijke plek om een lekker Bonifatiusbiertje of gewoon een kop koffie te drinken. De oude elementen in het pand zijn schitterend, het geeft de brouwerij een authentieke en trendy sfeer. In het proeflokaal op de eerste verdieping kunnen de leden van de Stichting Dockumer Biergilde experimenteren met bier en bier proeven. In de winkel worden de verschillende Bonifatiusproducten verkocht, zoals het Bonifatiusbitter, het Bonifatiusbier, maar ook de speciale pepermuntjes. Tevens is er het bierboek.

Heineken Experience in Amsterdam

Van het kleinste brouwerijtje in Dokkum gaan we toch ook even naar de grootste brouwerij van Nederland. Ook al gaat het hier niet om een Fries biertje, dit bekende merk mag de bierliefhebber toch niet over slaan. De Heineken Experience in Amsterdam is een museum wat compleet gewijd is aan het Heineken bier. Het is gevestigd in de oude Heineken fabriek waar je alles kunt leren over bier en de geschiedenis van Heineken, maar natuurlijk kun je er ook een biertje drinken. Je kunt er een tour maken in de voormalige brouwerij, hier is zelfs een speciale app voor.

Een nieuw Fries biertje met een goed doel

Gelukkig zijn er genoeg leuke brouwerijen om met elkaar even te proosten op Friesland en op het Friese bier. Zelfs als je bij de Heineken Experience bent, mag je gewoon op Friesland proosten. En Friesland heeft er weer een nieuw Fries biertje bij. Ook al ging het plan om in een leegstaande kerk het Tsjerkebier te brouwen niet door, het ambachtelijke speciaalbier kwam er wel. De initiatiefnemer heeft nu een oude timmerwerkplaats in Easterwierrum met uitzicht op de 13e eeuwse Ald Tour in de Tsjerkebuorren waar het Tsjerkebier gebrouwen wordt. Met een deel van de opbrengst gaan ze Friese kerken opknappen en nieuwe bestemmingen vinden voor deze vaak prachtige bouwwerken.

Friese brouwerijen

Ons mooie Friesland heeft een zwak voor heerlijke bieren, vandaar dat we een flink aantal eigen brouwerijen hebben. Vaak begonnen als hobby, met als eindresultaat een paar bijzondere bieren. We noemen een aantal brouwerijen: Brouwerij Noarder Dragten, Bierbrouwerij Bûsdoek, Het BrouwDOK, Brouwerij Diggelfjoer, Brouwerij Dijk Bier, Brouwerij Freonskip, Brouwerij Koningshert en nog een aantal anderen.