Stadsbrouwerij Dokkum opent de deuren

Publicatie: ma 28 mei 2018 15.16 uur

DOKKUM - De kleinste bierbrouwerij van Nederland opent op zaterdagmiddag 2 juni officieel haar deuren. Vanaf dan zijn zowel toeristen als inwoners van harte welkom om aan de Diepswal 5 in Dokkum samen een Bonifatiusbiertje of kop koffie te drinken. Meteen bij binnenkomst van de Stadsbrouwerij waan je je terug in de tijd. Oude elementen die in het pand zijn gevonden zijn in ere hersteld en weer terug te vinden in het interieur.

"De ontmoetingsruimte op de begane grond ziet er authentiek, maar toch ook trendy uit", zo omschrijft Berend Wouda van de Stichting Dockumer Biergilde de binnenkant van de Stadsbrouwerij. Mensen kunnen hier onthaasten, door bier te proeven of koffie te drinken. Er is een winkel bij waar de verschillende Bonifatiusproducten worden verkocht, zoals het Bonifatiusbitter, -bier, de pepermuntjes en het Bierboek dat binnenkort verschijnt. Ook is dit het startpunt voor stadswandelingen. "Het moet en ontmoetingsplek worden voor iedereen."

Bier brouwen en proeven

Bijzonder is dat in het proeflokaal op de eerste verdieping leden van de Stichting Dockumer Biergilde experimenteel bier kunnen brouwen en proeven. Op de bovenste verdieping zijn de toiletten te vinden en het is de bedoeling dat er in de kelder een museum komt waar de rijke biergeschiedenis van Dokkum weer tot leven komt. De laatste bierbrouwer in Dokkum sloot in 1876 haar deuren. In totaal heeft Dokkum maar liefst negentien brouwerijen gehad.

"Dit is dus de twintigste", zegt Berend Wouda die zes jaar geleden het initiatief nam om Bonifatiusproducten op de markt te brengen. Inmiddels heeft hij steun gekregen van Frank en Remco van Dijk. Samen hebben zij zich ingezet om deze prachtige locatie voor 'Stichting Dockumer Biergilde' te realiseren. "Dit was niet gelukt zonder alle sponsoren. Hoe de ondernemers zich met elkaar voor Dokkum hebben ingezet, dat is echt bijzonder."