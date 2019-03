Auto in de sloot, bestuurder lichtgewond

Publicatie: di 26 maart 2019 18.14 uur

GORREDIJK - De bestuurder van een auto is dinsdag rond 17.05 uur lichtgewond geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Hans de Jongwei bij Gorredijk. Door onbekende oorzaak kwam de bestuurder met zijn voertuig in de berm terecht. Na een stuurcorrectie vloog de auto over de kop en kwam in de sloot tot stilstand.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De politie laat weten dat de bestuurder lichtgewond raakte.