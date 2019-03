In april: Musical Saul in Drogeham

Publicatie: vr 22 maart 2019 22.18 uur

DROGEHAM - De musical Saul wordt in april op de planken gebracht in Drogeham. De 1e (aardse) koning van het volk Israel, die dat tegen wil en dank wordt. Zijn leven en sterven, met vele hoogte- en dieptepunten wordt verbeeld in de musical Saul, welke op 4, 5, 6 en 7 april 2019 in een schitterend decor door een enthousiaste groep uit Drogeham e.o. in de Jacob Tsjerke aan de Sânnen 22 in Drogeham wordt opgevoerd.

Kaarten á € 10,00 zijn nog verkrijgbaar (zolang de voorraad strekt) via:

• Whats app (06-49395024)

• Mail: musicaldrogeham@hotmail.com

ovv van naam, datum en aantal en tijdens verkooptijden in Pro Rege (achter de Jacob-Tsjerke, de Sânnen 22 te Drogeham) worden afgehaald (betaling contant).

Extra kaartverkoop in Pro Rege

Op woensdag 27 maart, donderdag 28 maart en vrijdag 29 maart

van 17.00 tot 20.00 uur zijn er extra verkoopmomenten in Pro Rege ingelast.

