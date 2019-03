De vaste lasten stijgen: meer Friezen stappen over

Publicatie: za 16 maart 2019 10.07 uur

DRACHTEN - Het leven wordt weer iets duurder in 2019. De vaste lasten voor een gemiddeld gezin stijgen tot maar liefst 7000 euro per jaar. Dat heeft verschillende oorzaken. Zo zijn het vooral de ziektekosten en de energiekosten die ervoor zorgen dat de maandelijkse rekeningen stijgen. Consumenten moeten rekening houden met een gemiddelde stijging van ongeveer 10% in het jaar 2019. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit dat er jaarlijks tussen de 250 en 450 euro extra betaald moet worden voor enkele belangrijke basisbehoeftes. Het is dus niet gek dat steeds meer consumenten ervoor kiezen om over te stappen om zo voordeliger uit te zijn.

Overstappen in grote getale

Uit onderzoek blijkt dat ruim een kwart van alle consumenten is overgestapt van verzekering (voor de zorg, auto of schade) of een overstap heeft gemaakt van energieleverancier of televisieprovider. De meeste van deze overstappers hebben de keuze gemaakt in de laatste drie maanden van 2018. Dat is niet gek, want in deze periode kwamen veel zorgverzekeraars en energieleveranciers met hun nieuwe tarieven voor 2019. Er zijn verschillende redenen waarom mensen overstappen. Zo is het mogelijk dat hun huidige verzekering of televisiepakket niet meer aansluit op hun behoeften. Toch is het voor de meeste mensen een geldkwestie. Overstappen loont, aangezien veel verzekeraars en providers graag stunten met extra voordelige prijzen voor nieuwe klanten. Door elk jaar over te stappen, besparen consumenten gemakkelijk een paar honderd euro per jaar.

Andere manieren van besparen

Er zijn verschillende manieren waarop consumenten op hun vaste lasten kunnen besparen. Zo stappen steeds meer mensen over op groene energie die bijvoorbeeld wordt opgewekt door zonnepanelen. Het is mogelijk om eigen zonnepanelen te plaatsen. Dit is een eenmalige investering die uiteindelijk de moeite waard is vanwege de maandelijkse besparingen op de vaste lasten. Daarnaast is er de komst van zonneparken, zoals het nieuwe park dat onlangs in Buitenpost is geopend. Deze parken voorzien duizenden gezinnen van groene energie. Dit is een blijvende manier om te besparen op de vaste lasten, aangezien eigen zonnepanelen ervoor zorgen dat de energiekosten blijvend laag zijn. Andere opties om te besparen zijn zuinigere apparatuur in huis, betere isolatie en minder uitgebreide telefoon- en televisieabonnementen.

Een voordelige keuze maken

Voor consumenten is het niet altijd even makkelijk om te bepalen welke keuze nou de meest voordelige is. Er zijn namelijk talloze aanbieders van verzekeringen, energiecontracten en abonnementen. Gelukkig zijn er ook steeds meer initiatieven waar consumenten gebruik van kunnen maken om hun vaste lasten te vergelijken. Zo is energieprijzen vergelijken een nuttige en effectieve manier om inzicht te krijgen in de maandelijkse vaste lasten. Welke aanbieders hebben de scherpste welkomstkorting? Hoeveel bedragen de energieprijzen en zijn deze voor een bepaalde tijd vastgezet? Door deze vragen te beantwoorden, komen consumenten als snel bij de meest voordelige keuze uit. Het is dus niet gek dat steeds meer mensen ervoor kiezen om over te stappen aan het einde van het jaar.