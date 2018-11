Zonnepark Sinnegreide is officieel geopend

Publicatie: vr 30 november 2018 22.40 uur

BUITENPOST - De Sinnegreide in Buitenpost, gerealiseerd door Solarfields, is vrijdag officieel geopend. Kinderen van basisschool De Fontein uit Buitenpost plantten een vijftigtal bomen nabij het zonnepark. Met dit park kunnen 3.800 gezinnen van duurzame energie worden voorzien. De geplante fruitbomen zorgen voor een goede omgeving voor bijen en andere insecten.

Na afloop genoten de kinderen van een warme chocolademelk met slagroom en een broodje knakworst in de tent. Aankomende maandag of dinsdag wordt het park geactiveerd en zal het park daadwerkelijk stroom opwekken.

Het zonnepark heeft 34.000 panelen. De opgewekte energie wordt aan het elektriciteitsnet geleverd en via de netbeheerder (Liander) komt de elektriciteit uit bij de huishoudens in Nederland. De elektriciteit gaat dus niet per se naar de woningen in Achtkarspelen.

Door een 'rekenfoutje' moest de gemeente Achtkarspelen overigens ruim 1 miljoen euro extra betalen voor de grond waarop de Sinnegreide gevestigd is. De blunder kwam in oktober 2017 aan het licht. Met de Sinnegreide was al een investering gemoeid van circa 9 miljoen euro.

