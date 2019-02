December was weer de duurste maand van het jaar

Publicatie: wo 27 februari 2019 09.37 uur

BURGUM - Voor veel mensen zal het geen verrassing zijn om te horen dat december nog altijd de duurste maand van het jaar is. Sterker nog: gemiddeld gaven Nederlanders 18% meer uit in december dan in andere maanden. Dat is niet gek, want december is de tijd van de cadeautjes, uitgebreide diners en grote feestjes. Veel mensen vermijden dus liever hun banksaldo in januari. Maar waar geven we al ons geld aan uit en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dit jaar meer geld overhouden?

Hoe besteden we ons geld in december?

Uit onderzoek blijkt dat veel aankopen in de decembermaand online worden gedaan. Vorig jaar was dit ongeveer 36% van alle transacties in december. Dit zijn voornamelijk cadeautjes voor Sinterklaas en kerstmis, maar ook de supermarkten doen het goed in deze maand. De meeste winkels verwachten een recordomzet en bieden dan ook een steeds uitgebreider assortiment aan voor de feestdagen. In januari is de tijd van lekker eten en talloze cadeautjes weer afgelopen. Dat is te merken, want meestal geven consumenten in deze maand 12% minder uit dan gebruikelijk. Veel mensen doen dus al hun best om hun uitgaven te compenseren.

Meer besparen in het nieuwe jaar

Het is duidelijk dat december een prijzige maand is waar de gemiddelde Nederlander veel geld aan besteedt. Toch is het niet voor iedereen haalbaar om deze maand zo uitgebreid mogelijk te vieren. Een tekort aan geld zorgt voor sommigen voor een sinterklaasfeest zonder cadeaus of een sober kerstdiner. Er zijn echter een aantal manieren waarop veel consumenten kunnen besparen.

Koop cadeaus gedurende het jaar

Voor veel consumenten zijn het de cadeaus die december prijzig maken. Tijdens Sinterklaas en kerstmis moet er speelgoed gekocht worden voor de kinderen en luxe cadeaus voor andere dierbaren. Veel winkelaars kiezen ervoor om al deze uitgaven pas in december te doen. Zonde, want in deze tijd van het jaar schieten de prijzen juist omhoog. Het is voordeliger om cadeaus gedurende het jaar te kopen, vooral wanneer er scherpe aanbiedingen gaande zijn. Zo wordt december aanzienlijk betaalbaarder.

Beginnen met sparen

Er is één zekerheid: december komt ieder jaar weer terug. Daarom is het verstandig om gedurende het jaar te sparen voor de uitgaven in deze maand. Met slechts een paar tientjes per maand is het al mogelijk om een mooi budget samen te stellen voor december. Dat maakt de duurste maand van het jaar helemaal niet meer zo prijzig.

Extra financiering voor grote uitgaven

Iedereen kan onverwacht voor grote uitgaven komen te staan. Of het nu gaat om een kapotte wasmachine, een renovatie of om ziektekosten: al deze uitgaven kunnen het budget voor december opslokken. Dit kan een reden zijn om een lening te overwegen. Consumenten vragen zich misschien af: wat kan ik lenen? Met behulp van een simpele leningcheck is dat getal eenvoudig te berekenen. Met dit kleine beetje extra financiering kan iedereen toch genieten van een feestelijk december. Maar let wel op: geld lenen kost geld. In de andere maanden moet er dan wel wat ingelegd worden om de lening terug te kunnen betalen. Gedurende het jaar sparen is een stuk voordeliger.