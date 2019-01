'Klap Ternaarder in Dokkumer kroeg geen noodweer'

Publicatie: wo 23 januari 2019 14.00 uur

LEEUWARDEN - De klap die een 18-jarige Ternaarder op 3 juni vorig jaar uitdeelde in een kroeg aan de Markt in Dokkum, was geen noodweer. Tot die conclusie kwam politierechter Marijke Jansen woensdag, ondanks het verweer van advocate Agnes Veld. Zij vond dat haar cliënt in de wc’s van het café door het latere slachtoffer dusdanig in het nauw was gedreven, dat er gesproken mocht van zelf verdediging. De rechter vond van niet.

Gebroken neus

De klap was behoorlijk aangekomen: het slachtoffer verloor even het bewustzijn en hield er een bebloed oor en een gebroken neus aan over. Drie getuigen, meisjes die ook in het café waren, hadden verklaard dat de Ternaarder had geslagen terwijl het slachtoffer op de grond lag. Dat bestreed de verdachte. Bovendien hadden de getuigen volgens hem niet het café niet of nauwelijks kunnen zien wat er in de wc-ruimte gebeurde.

Bij de keel gegrepen

De meisjes hadden sowieso de aanleiding niet meegekregen. Daar baseerde de advocate het noodweerverweer op. Het slachtoffer dacht dat de Ternaarder voor wilde dringen bij de wc’s. De man had haar cliënt vanuit het niets bij de keel gegrepen. In de worsteling die daardoor ontstond, had de Ternaarder uitgehaald. Veld vond dat haar cliënt moest worden vrijgesproken. Officier van justitie Leonie Lubbers vond van niet: op het moment dat het slachtoffer op de grond viel, had de verdachte weg kunnen lopen. De officier eiste een werkstraf van 30 uur.

‘Niet zomaar een klap’

Een beroep op noodweer slaagt alleen als er voor de verdachte geen andere ontsnappingsmogelijkheid is dan zichzelf te verdedigen. En die mogelijkheid was er, oordeelde ook de rechter. Jansen had niet het idee dat er voor de Ternaarder geen andere mogelijkheid was dan een klap uit te delen om aan de situatie te ontkomen. De rechter was onder de indruk van de gevolgen: ‘Dit was niet zomaar een klap’. De rechter maakte er een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur van. Zij hield er rekening mee dat de Ternaarder een blanco strafblad had en nog ‘hartstikke jong’ is.