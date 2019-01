Echtpaar Spoelstra-Oedzes 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 08 januari 2019 15.46 uur

GARYP - Burgemeester Jeroen Gebben bracht op dinsdag een bezoek aan het echtpaar Spoelstra-Oedzes uit Garyp. Zij vierden hun 60-jarig huwelijksjubileum. De burgemeester bezorgde namens de gemeente een prachtig bloemstuk.

Dirk Spoelstra is geboren en getogen in Burgum aan de Schoolstraat waar zijn ouders een levensmiddelenzaak hadden in het pand waar nu optiek Brinksma zit. Trijntje Spoelstra-Oedzes is geboren en getogen in Garyp. Haar ouders hadden daar een bakkerij. Op 8 januari 1959 traden zij in het huwelijk. Het echtpaar kreeg vier kinderen en zes kleinkinderen.

Dhr. Spoelstra heeft eerst bij autohandel Rosier in Leeuwarden gewerkt. Daarna had hij een eigen autohandel/garage in Burgum aan de Westersingel. Auto’s zijn nog steeds een hobby en geliefd gespreksonderwerp van meneer. Zo heeft hij thuis een oldtimer (Borgward) in de garage staan. Het echtpaar is nog in redelijke gezondheid, mobiel en woont nog zelfstandig.

