Koningslinde moet herinneren aan Ferwerderadiel

Publicatie: zo 16 december 2018 18.23 uur

FERWERT - Nog even en de gemeente Ferwerderadiel bestaat niet meer. Aan de Hegebeintumerdyk in Ferwert werd daarom afgelopen week een herdenkingsboom onthuld. De Ferwerderadiel-boom. Een speciale Koningslinde ter herinnering aan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferwerderadiel bestond goed 700 jaar lang zelfstandig. Op 1 januari 2019 is dat voorbij als de fusie tot de gemeente Noardeast-Fryslân een feit wordt. De Koningslinde werd donderdag onthuld door burgemeester W. van den Berg, wethouder Jelle de Vries en de heer J.J. van der Tol. Er is een plaquette geplaatst en in het hekwerk zijn het wapen van Ferwerderadiel en de sawn stjerren uit het wapen van de huidige gemeente verwerkt.

