Pizzakoerier houdt straalbezopen drankrijder tegen

Publicatie: wo 12 december 2018 15.40 uur

LEEUWARDEN - Dankzij een doortastende pizzabezorger uit Leeuwarden kon een 46-jarige drankrijder uit Drachten geen meter meer rijden. De Drachtster had op 3 augustus om een uur of vier ‘s middags op de Harlingerstraatweg een geparkeerde auto geramd. Even verderop was hij met zijn auto de stoep op geschoten. Een toevallig passerende pizzakoerier had de sleutels uit het contact getrokken en de politie gebeld.

‘Indrukwekkend hoog promillage’

De bestuurder had ontzettend veel gedronken, de uitslag van de alcoholtest kwam uit boven de gebruikelijke richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbanken. Die richtlijn gaat tot 1196 ug/l, de Drachtster blies 1215 ug/l, ofwel 2,79 promille. Het maximaal toegestane promillage is 0,5. Politierechter Marijke Jansen noemde het ‘redelijk uniek’, dat iemand in staat is om zo’n hoog promillage te blazen. ‘Dat is indrukwekkend hoog, dan moet je wel een geoefende drinker zijn’, zei de rechter.

Kwart liter jenever

Jansen vond het ‘superheftig’ dat de Drachtster ‘midden op de dag en midden in de stad’ met zoveel drank op achter het stuur was gekropen. De man antwoordde dat hij zelf niet meer wist hoe hij in Leeuwarden was gekomen. Van de aanrijding kon hij zich ook niets meer herinneren. Hij had voor hij in de auto was gestapt een kwart liter jenever achter de kiezen. In Leeuwarden had hij nog eens tien borrels gedronken. Levensgevaarlijk, vond de rechter.

‘Geen persoonlijke ongelukken gebeurd’

‘U mag weet ik wie op uw blote knieën danken dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd. U had met gemak iemand door kunnen rijden’, aldus Jansen. De Drachtster heeft een drankprobleem. Hij krijgt al jaren ambulante hulp, maar dat was duidelijk niet toereikend. De dag voor de zitting was hij ontslagen uit een ontwenningskliniek, hij heeft er 28 dagen gezeten. Dat heeft hem volgens zijn zeggen meer geholpen dan alle hulp die hij in de afgelopen jaren heeft gehad. Hij heeft sinds 5 november niet meer gedronken.

‘Nog niet rijbewijs-waardig’

Het OM hield het rijbewijs van de man voor 18 maanden in. Dat was ook de duur van de rijontzegging die door de officier van justitie werd geëist. Het abnormaal hoge promillage oversteeg het stadium van de geldboetes: de officier eiste een werkstraf van 80 uur. De rechter nam de eis in zijn geheel over. Voor het gevaarlijk rijgedrag - een overtreding, daar moet een aparte straf voor opgelegd worden – kreeg hij een boete van 450 euro. Jansen waarschuwde de Drachtster dat één zwaluw – een maandje in de ontwenningskliniek – nog geen zomer maakt. ‘Ik vind het eigenlijk wel een geruststellend idee dat u 18 maanden niet kunt rijden. U staat pas aan het begin van een traject. Ik denk dat u nu nog niet rijbewijs-waardig bent’.