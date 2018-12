Kerstdiner voor alleenstaanden in Kollum

KOLLUM - De feestdagen is een moment in het jaar dat door velen wordt ervaren als een gezellig samen zijn. Helaas geldt dit niet voor iedereen en eenzaamheid is dan ook iets wat veel voor komt.

Vanuit PKN Kollum, Timpaan, VWNN en Raderwerk wordt daarom een kerstmaaltijd georganiseerd. Dit vindt plaats op vrijdag 21 december in de winkel van Raderwerk, Voorstraat 122. Inloop is om 17.00 met koffie/thee en een lekkernij. Vanaf 18.00 tot 20.00 eten we gezamenlijk. U kunt ook eerder komen om u mooi te maken. Vanaf 15.00 kunt u uw nagels laten lakken, uw haar mooi laten maken of een kerstoutfit shoppen met maar liefst 70% korting. Het eten kost € 2,50 per persoon en het mooi maken is gratis.

Het kerst diner is voor iedereen en is gericht op het samen zijn, dus je eet met elkaar aan een grote tafel. U bent van harte welkom en kunt zich opgeven bij de kringloopwinkel Raderwerk Kollum (0511-700204 of ontmoetingsplekkollum@werkpro.nl).