Verwarde Jirnsumer (42) rijdt buurman van de fiets

Publicatie: di 11 december 2018 15.35 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige Jirnsumer die op 18 juli met een gestolen auto zijn fietsende buurman aanreed, was op dat moment naar het oordeel van officier van justitie Lisa de Graaf ontoerekeningsvatbaar. De Jirnsumer leed aan allerlei wanen en hij had speed geslikt. Het voorval gebeurde in de Douwmastrjitte in Jirnsum. De buurman had zijn kinderen van school gehaald en was op weg naar huis. Een getuige, een agente in burger, zag dat de verdachte ‘als een idioot’ door de straat reed. Op het moment dat de Volvo de buurman passeerde maakte het voertuig een beweging naar rechts.

Psychisch in de war

De buurman kwam ten val, zijn kinderen bleven ongedeerd. Een poging tot doodslag, oordeelde de officier. Omdat de verdachte psychisch in de war was en onder van invloed van speed was, kan de aanrijding hem niet worden verweten, vond de officier. De Jirnsumer had zich van alles in het hoofd gehaald. Hij was verliefd op de buurvrouw en dacht dat de buurman haar drugs gaf en dat zij werd mishandeld. In april had hij al eens een spiegel van de auto van de buren vernield en een raam vernield.

Verstandelijke beperking

Nadat hij de buurman had aangereden knalde de man op de Marsherne bij Poppenwier tegen een boom. Hij brak zijn been. De man zit nu in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in Den Haag. Momenteel gaat het redelijk omdat hij zijn medicijnen trouw slikt. De man heeft een verstandelijke beperking en weinig besef van wat goed en fout is. De waanideeën hebben ook te maken met het speedgebruik. Toen hij de autospiegel en het raam vernielde had hij, omdat hij speed had geslikt, drie dagen niet geslapen.

Aanrijding heeft sporen achtergelaten

De deskundigen adviseerden een opname in een psychiatrische kliniek voor de duur van een jaar. Dat was ook wat de officier de rechtbank voorstelde. Zij eiste daarnaast drie maanden cel met aftrek van het voorarrest. Voor de aanrijding kon de man vanwege de ontoerekeningsvatbaarheid niet veroordeeld worden, maar wel voor de vernielingen en de diefstal van een fiets vond de officier. De Jirnsumer zit sinds medio juli vast. Vooral de aanrijding heeft zijn sporen achtergelaten: de buurman is nog steeds niet geschikt om aan het werk te gaan. Hij vordert 1500 euro materiële schade en 3500 euro smartengeld van de verdachte. De man raakte op de zitting nog steeds geëmotioneerd toen hij zijn schadevordering moest toelichten.

Uitspraak: 21 december.