School aan Leidijk ontruimd vanwege brand

Publicatie: di 27 november 2018 14.44 uur

DRACHTEN - Een schoolgebouw van ROC Friese Poort aan de Leidijk in Drachten is dinsdag rond 14.24 uur ontruimd. De brandweer van Drachten werd op hetzelfde moment gealarmeerd voor de brand en is met spoed ter plaatse gekomen.

Er was brand ontstaan in een handdoekrolautomaat op de toiletten op de eerste verdieping. Door de brand zou er een flinke schade zijn ontstaan. Er was sprake van een enorme rookontwikkeling. De rol in de automaat zou door iemand in brand zijn gestoken.