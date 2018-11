Werkstraf voor stalken en bedreigen politieagenten

Publicatie: ma 05 november 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Voor het stalken van twee in Dokkum gestationeerde politieagenten en een mishandeling is een 33-jarige inwoner van Biddinghuizen maandag door politierechter Klaas Bunk veroordeeld tot een werkstraf. De man mag bovendien geen contact meer opnemen met de politieagenten en hij mag niet in de buurt van het politiebureau in Dokkum komen. De verdachte, een ex-inwoner van Walterswâld, heeft een van de agenten vanaf medio maart 2015 verschillende keren telefonisch of via de sms benaderd.

Politie dwarsbomen

De man belde de agent soms zelfs 's nachts. Diens collega kreeg ook te maken met de volhardendheid van de verdachte, die soms behoorlijk dreigende taal gebruikte en daarbij ook de kinderen van de politieman betrok. De man vond zelf dat hij werd tegengewerkt door de politie. De politie zou hem dwarsbomen als hij aangifte wilde doen. 'Ze doen hun werk niet en dat weten ze heel goed', was de reactie van de verdachte op de beschuldigingen. Eind mei 2017 zou de man in Dokkum iemand bij diens woning hebben mishandeld.

Inlevingsvermogen

Volgens de reclassering heeft de verdachte een groot rechtvaardigheidsgevoel, maar is hij ook geneigd erg zwart-wit te denken. Het zou hem ontbreken aan empathie en inlevingsvermogen. Officier van justitie Margreeth Meijer stelde dat de man vooral handelde uit 'een gevoel van onvrede'. 'Wat mevrouw onvrede noemt, noem ik onrecht', reageerde de verdachte. De man die door hem werd mishandeld, eiste 83 euro smartengeld.

Klacht bij de korpschef

De man had geschreven dat als het geld werd gebruikt voor een behandeling van de verdachte, hij dat ook prima vond. De rechter wees het bedrag wel toe en bepaalde dat de verdachte 100 uur gratis moet werken. Verder legde Bunk een voorwaardelijke celstraf op van 90 dagen. De verdachte heeft al 21 dagen in voorarrest doorgebracht. Bunk ried hem nog aan om een klacht in te dienen bij de korpschef, als hij zich onheus bejegend voelde door de politie.