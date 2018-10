Veel waardering voor Marga Waanders bij afscheid

Publicatie: za 20 oktober 2018 10.00 uur

DOKKUM - Vrijdag heeft burgemeester Marga Waanders afscheid genomen van de gemeente Dongeradeel. Tijdens een bijeenkomst In de Grote- of Martinuskerk op De Markt werd afscheid genomen van Waanders die per 31 oktober de nieuwe burgemeester word van de gemeente Waadhoeke.

Diverse sprekers kwamen aan het woord en ze spraken allemaal hun lof en waardering uit over de afgelopen periode dat Waanders burgemeester was voor de gemeente Dongeradeel. Ook waren enkele gasten uit het Duitse Fulda naar Dokkum gekomen om bij haar afscheid aanwezig te zijn.

Waanders was de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente. Bij haar aanstelling zei Waanders destijds dat ze wellicht ook de laatste burgemeester van de gemeente zou zijn vanwege de fusie van diverse gemeenten en dat is waarheid geworden.

Na alle toespraken kreeg loco-burgemeester Pytsje de Graaf de ambtsketen omgehangen. Na het officiële gedeelte was er nog een receptie waarbij alle inwoners van de gemeente Dongeradeel afscheid konden nemen van Marga Waanders.

