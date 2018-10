Kluis gestolen bij winkelinbraak in Drachten

Publicatie: do 18 oktober 2018 21.22 uur

DRACHTEN - Een kluis is woensdagnacht buitgemaakt bij een inbraak in sportwinkel 100% voetbal Drachten aan de J. G. Van Blomstraat in Drachten. De inbraak vond plaats omstreeks 3.45 uur.

De winkelier heeft aangifte bij de politie gedaan. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De inbraak werd vastgelegd op camerabeelden.