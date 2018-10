Piloot uit Drachten komt om het leven bij crash

Publicatie: za 13 oktober 2018 14.56 uur

DRACHTEN - Een 55-jarige piloot uit Drachten is zaterdag rond 13.00 om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Het ongeluk gebeurde aan de Vosseberg in Onstwedde (Groningen). De Drachtster was de enige inzettende van het toestel.

De Drachtster was 's ochtends opgestegen vanaf vliegveld Drachten. Hij vloog in een elektrisch vliegtuig die na de crash in brand is gevlogen. Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, zijn ter plaatse gekomen om hulp ter verlenen, maar dit mocht niet meer baten.

Een speciaal team van de politie gaat onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.

