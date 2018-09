'Nieuwe bedrijfsleven laten Drachten links liggen'

Publicatie: wo 19 september 2018 20.45 uur

DRACHTEN - Verschillende partijen hebben tijdens de behandeling van de aanbevelingen uit de Taskforce werkgelegenheid forse kritiek richting gemeente Smallingerland geuit. Zo voelt het Innovatiecluster zich onvoldoende betrokken en lukt het vooralsnog niet goed om bedrijven naar Drachten te lokken. "Toen ik met een bedrijf hier grond zocht, werd mij direct een stuk in Heerenveen en Leeuwarden aangeboden", vertelt Taskforce-lid Roel Vochteloo.

"Over gemiste kansen gesproken", haakt werkgroeplid Anton Meijerman in, "We hebben een lijst met nieuwe bedrijven opgevraagd. In 2016 waren dat er drie. In 2017 twee. Babyplanet en Kijlstra, volgens mij, zitten die er al. Ik kan me niet voorstellen dat er geen nieuwe bedrijven interesse hadden om zich in Drachten te vestigen." Vochteloo: "De gemeente moet pro-actief zijn. De belangen liggen toch hier in Smallingerland."

Directeur Piet Fellinger van Neopost vertegenwoordigt de belangen van het Innovatiecluster Drachten. "Ik ben benaderd door een journalist om een reactie te geven op de conclusies van de Taskforce. Toen ben ik me er in gaan verdiepen. Het is ontzettend jammer dat het Innovatiecluster niet hier bij betrokken is. Met het onderwijs worden al verschillende initiatieven ontplooid, die gelijk lopen met de aanbevelingen en suggesties. Wij zouden ook kunnen worden gebruik bij de werving om te vertellen hoe goed het wel niet ondernemen in Drachten is. Wij hebben geen commerciële belangen, maar er wordt geen gebruik van gemaakt."

"Als de contacten zo goed waren dan was het toch logisch geweest dat het Innovatiecluster bij de Taskforce betrokken zou worden", vindt Anton Meijerman. Ook Johan Koolhaas van Randstad laakt de houding van de gemeente. "Er is geen samenwerking om de kaartenbak leeg te krijgen. Ondanks dat we veelvuldig hebben aangedragen om hier samen mee aan de slag te gaan."

Wethouder Robert Bakker wil, als nieuwe bestuurder, niet zwartepieten naar personen. Hij wacht ook nog met een officiële reactie van uit het college. "We gaan niet meteen harde conclusies trekken. De zaken gaan we ter harte nemen. Er gaan ook dingen goed. Werkgelegenheid is ook de uitbouw van bestaande bedrijven en dat daar is een groei. Er is desalniettemin wel werk te doen om onze positie als Drachten te promoten voor nieuwe bedrijven."

De behandeling van de bevindingen van de Taskforce werkgelegenheid vindt binnenkort in de raadsvergadering plaats.