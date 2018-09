Lege hennepkwekerij opgerold in Drachten

Publicatie: di 18 september 2018 11.50 uur

DRACHTEN - Tijdens de tweede dag van de actieweek 'aanpak hennep' van de politie is dinsdagochtend een lege hennepkwekerij in Drachten opgerold. De reeds ontmantelde kwekerij bevond zich in een rijtjeshuis.

Door de hitte was de apparatuur in de meterkast volgens de politie al aangetast.

