Exclusief kijkje in de hennepkwekerij in Drachten

Publicatie: di 18 september 2018 15.10 uur

DRACHTEN - Brandweer-expert Pieter Jan Schouwstra van de Veiligheidsregio gaf dinsdag uitleg over de brandgevaren die ontstaan bij de amateuristische aanleg van een hennepkwekerij.

WâldNet ging mee om te kijken hoe een kwekerij in een rijtjeshuis in Drachten werd aangelegd. Er was niet alleen risico voor de bewoner zelf maar ook de gehele woonwijk liep risico als de hennepkwekerij in bedrijf was.