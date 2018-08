Schoonmoeder aangehouden in zaak Van Seggeren

Publicatie: wo 22 augustus 2018 15.22 uur

LEEUWARDEN - De 55-jarige schoonmoeder van Tjeerd van Seggeren is woensdag door de politie aangehouden in de zaak Van Seggeren. De Duitse vrouw werd aangehouden op het moment dat ze de rechtbank in Leeuwarden instapte om de pro-forma zitting van haar dochter bij te wonen. De vrouw zal door de politie worden verhoord over de mogelijke betrokkenheid bij dood van Tjeerd van Seggeren. Er zijn onder andere aanwijzingen gevonden uit de telefonische gegevens in bijv. het bewuste weekeinde tussen de moeder en dochter. Twee andere Duitse familieleden die de zaak bijwoonden, zijn kort voor de zitting ingelicht door de politie.

Frustratie bij weduwe

De 34-jarige weduwe en verdachte was woensdag aanwezig tijdens de pro-forma zitting. Ze was zichtbaar boos en geirriteerd over de gang van zaken. Vooral ook omdat ze al 8 maanden vastzit en het contact met haar drie kinderen verslechterd door deze situatie.

Tijdens de zitting werd de stand van het huidige onderzoek besproken en besluit de meervoudige kamer over het verlengen van de voorlopige hechtenis. Het onderzoek is nog steeds gaande en naar verwachting zal alles in september / oktober afgerond kunnen worden.

Na het betoog van de officier was het de beurt aan de advocaat van de verdachte. Hij betwist diverse bewijzen. "Suggestieve theoretische mogelijkheden zijn niet voldoende bewijs om haar langer vast te houden." Hij vond het ook merkwaardig dat uit de taps nooit enig bewijs naar voren is gekomen. "Mijn client is vanaf de dag van de vondst van het lichaam full-time maandenlang afgeluisterd in haar huis, in haar auto en de PI (cel) en hieruit is geen enkel belastend gesprek naar voren gekomen. Ook niet met haar moeder."

Ik ga niet meer eten...

Als laatste mocht de weduwe zelf spreken. Ze sprak met rake woorden. "Ik zit sinds acht maanden in deze fokking PI." "Ik heb mijn man niets aangedaan." "Ik heb altijd meegewerkt." "Als u ervoor gaat kiezen dat ik daar moet blijven dan ik ga niet meer eten. Het is nu acht maanden. Het is klaar." zo sprak ze.

De meervoudige kamer had na de zitting een klein uur nodig om tot een besluit te komen om 17.25 uur. Het besluit was om de ernstige bezwaren omtrent de hechtenis te rechtvaardigen. De verdachte blijft in voorlopige hechtenis. Een verzoek tot schorsing werd verder afgewezen.

De volgende zitting zal een regie-zetting worden als aanloop naar de echte rechtszaak.