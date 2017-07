Slachtoffer in De Westereen is Tjeerd van Seggeren

Publicatie: zo 09 juli 2017 20.31 uur

DE WESTEREEN - De politie heeft zondag aan het einde van de middag de identiteit vastgesteld van de man die in De Westereen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het gaat om de 37-jarige Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag. De nabestaanden zijn door de politie geïnformeerd.

Uitvoerig onderzoek

Zondag kreeg de politie rond 10.30 uur een melding van een voorbijganger van het aantreffen van een levenloos lichaam in een weiland nabij de kruising Fûgelsang en de Bûterwei in De Westereen. De vindplaats werd vervolgens afgezet door agenten en direct werd begonnen met onderzoek. Rechercheurs spraken met betrokkenen en tevens werd buurtonderzoek gehouden. Ook werd door medewerkers van forensische opsporing een uitvoerig sporenonderzoek verricht. Dit onderzoek gaat maandag verder. Daarom blijft een deel van de Fûgelsang en de Bûterwei afgesloten.

Getuigen gezocht

Het 37-jarige slachtoffer bezocht zaterdagavond het Freeze Forze Festival op het het Sylersplak in het dorp. Nadat het slachtoffer het terrein verliet, is er niets meer van hem vernomen. De locatie waar het slachotffer werd gevonden, is nabij het festivalterrein en nabij een aanlooproute van en naar het festival toe.

De politie komt graag in contact met getuigen die slachtoffer buiten het festivalterrein hebben gezien. Ook als u andere informatie heeft dan hoort het onderzoeksteam dat graag. Bel de politie op 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.