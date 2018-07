Scooterrijdster aangereden in Opeinde

Publicatie: do 26 juli 2018 20.05 uur

OPEINDE - Bij een ongeval op de Kommisjewei in Opeinde is donderdag aan het begin van een avond een scooterrijdster aangereden. Ze kwam op de kruising met de Iendrachtsingel in botsing met een grijze auto.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurster van de scooter te onderzoeken. De grijze auto raakte door het ongeval beschadigd aan de voorzijde.