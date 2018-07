Roemenen saboteren pinautomaat: celstraffen

Publicatie: ma 16 juli 2018 14.20 uur

LEEUWARDEN - Twee Roemeense skimmers zijn maandag bij verstek veroordeeld tot drie maanden cel. Het tweetal, 21 en 25 jaar, had op zondag 20 mei de ING-pinautomaat aan de Markt in Drachten gesaboteerd. Een man die 's ochtends vroeg geld wilde pinnen, kreeg zijn pas niet terug. Doordat de pas bleef hangen, blokkeerde het pinapparaat. Het bleek dat de Roemenen in de invoergleuf voor de pinpassen dubbelzijdig plakband hadden aangebracht.

Capuchon

Verder hadden ze een kleine camera gemonteerd om de pincode af te kijken. Toen het slachtoffer kwam aanrijden was hem al een onbekende man met een capuchon op het hoofd opgevallen. Een bewoonster van een flat aan de Markt had twee mannen met capuchons op gezien. De ene man stond op de uitkijk, de ander was met een schroevendraaier aan het rommelen bij de pinautomaat.

Autosleutel

De vrouw had de politie gebeld, maar kennelijk was degene die geld wilde pinnen eerder bij de automaat. De Roemenen werden toch opgepakt. De oudste van de twee beriep zich op zijn zwijgrecht, de ander zei dat hij en zijn maat met de trein naar Nederland waren gekomen. Een van de twee had echter een autosleutel op zak. Die sleutel bleek te passen op een Ford Focus die vlakbij de pinautomaat werd aangetroffen. In de Ford vond de politie onder andere dubbelzijdig tape en gereedschap.

Voltooid delict

In dezelfde periode kreeg de politie meer meldingen dat er skimmers actief waren. De verdachten waren maandag niet bij de behandeling van de rechtszaak, hun advocaat wist niet waar ze waren. Als ze weer in Nederland komen, moeten ze eerst een gevangenisstraf van drie maanden uitzitten. Officier van justitie Marco van den Broek had vier maanden cel geëist. Hij ging uit van een voltooid delict, de rechter oordeelde dat het bij een poging was gebleven.