Sumarder (23) pakt agente in wurggreep: werkstraf

Publicatie: vr 13 juli 2018 12.15 uur

LEEUWARDEN - Een 23-jarige inwoner van Sumar wist vrijdag nog steeds niet wat hem bezielde, toen hij in de nacht van 1 april in Drachten een agente in een wurggreep nam. Zittend tegenover politierechter Tom Wiersma werd de man bij tijd en wijle erg emotioneel bij het bespreken van de gebeurtenissen van die nacht. De Sumarder wist nog dat hij 's nachts door beveiligers uit de tent op het feestterrein aan de Nipkowlaan was gezet. Dat was bepaald niet zachtzinnig gegaan.

Vol adrenaline

'Ik zat vol adrenaline', zei de Sumarder. Hij vond dat hij onrechtvaardig was behandeld. Uit pure frustratie had hij de spiegel van een bestelbus gemold. Om die reden werd hij door een paar agenten aangesproken. Hij wist nog dat hij zei dat het zo niet had gemoeten en dat hij bereid was zijn naam en telefoonnummer achter te laten. Toen de agenten zeiden dat hij was aangehouden en mee moest naar het bureau, knapte er iets. 'Daarna is het een wazig verhaal', zei de Sumarder.

Agente in nekklem

Hij pakte een agente in een soort nekklem, waarna beiden op de grond terechtkwamen. De agente kreeg het benauwd, zo benauwd -ze kon geen adem krijgen- dat ze haar verzet staakte. De vrouw werd bevrijd door een beveiliger. Zelf schatte de agente dat ze acht tot tien seconden was vastgehouden. Een getuige schatte dat de Sumarder de vrouw wel een minuut in een wurggreep heeft gehad. De vrouw vorderde 400 euro smartengeld van de Sumarder.

Hersenschudding

Die was bereid dat bedrag te betalen, de schade aan de bus had hij ook zo snel mogelijk geregeld. Maar hij wilde nog het liefst met de agente praten, om dingen duidelijk te krijgen en zijn excuses aan te bieden. 'Ik denk dat dat goed is', reageerde de rechter. In tegenstelling tot de officier van justitie oordeelde hij dat een poging tot zware mishandeling niet kon worden bewezen. Daarvoor ontbrak de opzet de agente zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, vond Wiersma: 'Je moet ook weten wat je doet'. Voor de mishandeling veroordeelde hij de Sumarder tot een werkstraf van 80 uur. De 400 euro smartengeld werd toegewezen. De Sumarder had zelf een hersenschudding aan die nacht overgehouden, waarschijnlijk het gevolg van de harde aanpak van de beveiligers.